В РПЦ призвали больницы отказаться от проведения абортов на время пандемии коронавируса
Русская православная церковь предложила на время пандемии коронавируса ввести мораторий на проведение операций по прерыванию беременности.
Русская православная церковь предложила на время пандемии коронавируса ввести мораторий на проведение операций по прерыванию беременности. Ответственный секретарь патриаршей комиссии по делам семьи Федор Лукьянов отметил, что проведение абортов может привести к заражению коронавирусом.
«В условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала», — заявил представитель РПЦ, слова которого приводит РИА Новости.
В этой связи Федор Лукьянов призвал государственные больницы и частные клиники отказаться от проведения абортов на время пандемии коронавируса.
«Также поддерживаю рекомендации министра здравоохранения Михаила Мурашко по приостановке российскими клиниками репродуктивной медицины протоколов ЭКО в связи с общей эпидемиологической обстановкой», — отметил представитель РПЦ.