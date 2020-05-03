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03 мая 15:36

Правительство сняло запрет на вывоз из страны защитных масок и респираторов

Российское правительство сняло ограничение на вывоз защитных медицинских масок, респираторов и костюмов химзащиты из страны. В кабмине объяснили такое решение тем, что властям удалось решить проблему дефицита СИЗ

Правительство сняло запрет на вывоз из страны защитных масок и респираторов

Российское правительство сняло ограничение на вывоз защитных медицинских масок, респираторов и костюмов химзащиты из страны. В кабмине объяснили такое решение тем, что властям удалось решить проблему дефицита средств индивидуальной защиты от вируса.

Напомним, что правительство первоначально вводило запрет на вывоз средств индивидуальной защиты с марта по июнь. Такое решение было принято для борьбы с дефицитом защитных масок в стране во время пандемии коронавируса. При этом запрет на экспорт не распространялся на отправку гуманитарной помощи другим странам.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сейчас дефицита защитных масок и антисептиков в стране нет. Чиновник заявил, что даже если средств индивидуальной защиты нет в аптеках, то их всегда можно найти в интернете. В торговой сети, по словам министра, на сегодняшний день в остатках 20 миллионов масок.

«То есть, не только в аптеку нужно ходить. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь — дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики», — заявил г-н Мантуров, слова которого приводит «Интерфакс».

Стоит отметить, что в интернете защитные маски и респираторы можно было купить и во времена дефицита, но по сильно завышенным ценам.

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