В Северной Осетии местные жители испугались облучения от вышки сотовой связи и сожгли ее
В Северной Осетии местные жители сожгли вышку телефонной сотовой связи которая находится рядом с селением Ногир. Граждане заявили, что они опасаются облучения и чипирования
В Северной Осетии местные жители сожгли вышку телефонной связи сотового оператора МТС, которая находится рядом с селением Ногир. Граждане заявили, что они опасаются облучения и чипирования. Теперь село осталось без связи.
Глава региона Вячеслав Битаров рассказал жупналистам, что жители республики отрицают опасность коронавируса. Они считают, что никакой опасности нет, что пандемия коронавируса была организована какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать по домам, в резервации, а в это время поставить антенны связи 5G. Люди уверены, что они будут терять сознание от работы сетей 5G, после чего их будут чипировать.
Губернатор отметил, что в теорию заговора с выдуманным коронавирусом и чипированием верят многие жители Северной Осетии.