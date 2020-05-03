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03 мая 13:56

В Северной Осетии местные жители испугались облучения от вышки сотовой связи и сожгли ее

В Северной Осетии местные жители сожгли вышку телефонной сотовой связи которая находится рядом с селением Ногир. Граждане заявили, что они опасаются облучения и чипирования

В Северной Осетии местные жители испугались облучения от вышки сотовой связи и сожгли ее

В Северной Осетии местные жители сожгли вышку телефонной связи сотового оператора МТС, которая находится рядом с селением Ногир. Граждане заявили, что они опасаются облучения и чипирования. Теперь село осталось без связи.

Глава региона Вячеслав Битаров рассказал жупналистам, что жители республики отрицают опасность коронавируса. Они считают, что никакой опасности нет, что пандемия коронавируса была организована какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать по домам, в резервации, а в это время поставить антенны связи 5G. Люди уверены, что они будут терять сознание от работы сетей 5G, после чего их будут чипировать.

Губернатор отметил, что в теорию заговора с выдуманным коронавирусом и чипированием верят многие жители Северной Осетии.

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