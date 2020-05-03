В Воронежской области выпал из окна врач, жаловавшийся на нехватку средств защиты
В Воронежской области из окна больницы выпал врач скорой помощи Александр Шулепов из поселка Новая Усмань, который незадолго до смерти жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты
В Воронежской области из окна больницы выпал врач скорой помощи Александр Шулепов из поселка Новая Усмань, который незадолго до смерти жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и стал фигурантом административного дела о распространении фейк-ньюс.
Издания «Моё!» и «Вести Воронеж» сообщают, что в ночь на 2 мая Александр Шулепов выпал из окна второго этажа больницы, где он работает и проходит лечение от коронавируса. После падения из окна медик был помещен в реанимацию в тяжелом состоянии - у него перелом основания черепа, сообщил фельдшер скорой помощи новоусманской больницы Александр Косякин.
22 апреля Шулепов и Косякин записали видео, в котором рассказали, что главный врач Новоусманской районной больницы заставляет их работать даже после того, как у Шулепова был подтвержден коронавирус. Через три дня на сайте издания «Новая Усмань сегодня» появилось видео, в котором Шулепов сообщил, что то видео он записал «на эмоциях» и заявил, что уже не ездит на вызовы. В том же видео главврач больницы заявил, что у медиков достаточно средств индивидуальной защиты. Главный врач также предположил, что Шулепов заразился коронавирусом вне больницы.
Болезнь у врача скорой помощи протекала бессимптомно. Также сообщается, что результаты двух последних тестов на коронавирус у Шулепова были отрицательные, поэтому его собирались выписывать.
Отметим, что за последнее время это уже не первый случай «падения из окна» медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом. Так, 24 апреля из окна выпала заведующая отделением скорой медицинской помощи Звездного городка Наталья Лебедева, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Медик от полученных травм погибла.
25 апреля из окна выпала исполняющая обязанности главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая. По данным региональных СМИ, инцидент произошел во время селекторного совещания с главой Минздрава Красноярского края Борисом Немиком, который предлагал перепрофилировать госпиталь под прием пациентов с COVID-19. Елена Непомнящая была против этого. Женщина после падения из окна находилась в реанимации, а 1 мая скончалась. Сам Борис Немик заявил, что в тот день не проводил совещание с врачами.