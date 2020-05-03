В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки было выявлено 10 633 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше чем было выявлено днем ранее (9 623 новых случая). Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 134 687 человек
В России за прошедшие сутки было выявлено 10 633 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше чем было выявлено днем ранее (9 623 новых случая). Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 134 687 человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, полностью излечились пока только 16 639 человек. Число умерших выросло до 1 280 человек (за минувшие сутки зарегистрировано 58 летальных исходов).
В Москве число заразившихся за сутки выросло на рекордные 5 948 человек. Общее число заболевших выросло до 68 606 человек.
В Московской области выявили 822 новых случаев заражения коронавирусом (всего 14 136 заболевших), в Петербурге - 295 новых случаев (всего 5 029), в Нижегородской области - 252 (2 695), а в Мурманской области - 238 (1 694).