Глава Томской области назвал систему цифровых пропусков унижающей достоинство человека
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отказался вводить в регионе цифровые пропуска для передвижения граждан во время действия режима самоизоляции. Чиновник заявил, что электронные пропуска - это избыточная мера
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отказался вводить в регионе цифровые пропуска для передвижения граждан во время действия режима самоизоляции. Чиновник заявил, что электронные пропуска - это избыточная и плохо работающая мера, которая к тому же унижает достоинство людей.
Сергей Жвачкин заявил, что власти Томской области не будут вводить электронные пропуска без экстренной ситуации.
«Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдем на нее только в экстренном случае», — заявил губернатор, слова которого приводит РБК.
Одновременно с этим глава Томской области предупредил, что все нарушители режима всеобщей изоляции «за это ответят», а если ситуация вынудит все-таки ввести пропуска, то в регионе по примеру Москвы «закроют все, что можно».
Цифровые пропуска для передвижения по городу во время действия режима всеобщей изоляции действуют в Москве, Московской области и в Татарстане.