Глава Роспотребнадзора сообщила о 60% недостоверных тестов на коронавирус в лабораториях
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о 60% недостоверных тестов на коронавирус, которые проводятся в некоторых лабораториях
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о 60% недостоверных тестов на коронавирус, которые проводятся в некоторых лабораториях.
В эфире телеканала «Россия 1» главный санитарный врач рассказала, что семь лабораторий могут работать без подтверждений, поскольку у них процент точных результатов от 92 до 98%. Но есть лаборатории, у которых процент подтверждений 30-40%, а остальные оказываются недостоверными.
Анна Попова также сообщила, что многие люди думают, что переболели коронавирусом еще в январе-феврале и теперь у них есть иммунитет, однако это ошибочное мнение. «Вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса — тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», — сказала глава Роспотребнадзора.
Анна Попова отметила, что далеко не у всех вырабатываются антитела после заболевания. Таких людей всего 5-10%.