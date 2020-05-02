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Общество
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02 мая 17:56

Жителей Московской области будут штрафовать за отказ носить маски в общественных местах

В Московской области местных жителей с 12 мая будут штрафовать за нарушение «масочного режима». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Подмосковья

Жителей Московской области будут штрафовать за отказ носить маски в общественных местах
Фото: metronews.ru

В Московской области местных жителей с 12 мая будут штрафовать за нарушение «масочного режима». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Подмосковья. 

Власти предупредили, что с 12 мая ношение защитных масок вне дома будет обязательным для жителей Подмосковья. За соблюдением масочного режима будут следить сотрудники МВД, ГИБДД и других надзорных органов. Размер штрафа составит 4 тысячи рублей.  

До 12 мая требование носить защитную маску носит рекомендательный характер, однако силовики могут подходить к гражданам и напоминать им о необходимости соблюдения мер противовирусной безопасности. 

Согласно указу губернатора Андрея Воробьева, граждане должны носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах - в аптеках, транспорте, больницах и предприятиях, которым разрешено работать во время режима самоизоляции. 

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