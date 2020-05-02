02 мая 16:52
В Красноярске скончалась главврач краевого госпиталя, выпавшая из окна во время совещания
В Красноярске исполняющая обязанности главного врача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая выпала из окна. От полученных травм женщина скончалась
В Красноярске исполняющая обязанности главного врача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая выпала из окна. От полученных травм женщина скончалась.
Инцидент произошел еще 25 апреля во время селекторного совещания с главой Минздрава Красноярского края Борисом Немиком. На совещании обсуждалось перепрофилирование госпиталя под прием пациентов с коронавирусом. Главврач Елена Непомнящая выступала против этого.
В Минздраве сообщили, что врач неделю находилась в реанимации. Все это время медики боролись за жизнь своей коллеги, но спасти ее не смогли.
Елена Непомнящая более 20 лет работала в системе здравоохранения Красноярского края, сообщает «Лента.ру».
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