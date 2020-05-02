Власти Москвы могут сократить объем выдачи цифровых пропусков для уменьшения числа людей на улицах
Московские власти рассматривают вопрос о сокращении объема выдачи цифровых пропусков с целью сокращения числа людей на улицах во время действия режима всеобщей изоляции
Московские власти рассматривают вопрос о сокращении объема выдачи цифровых пропусков с целью сокращения числа людей на улицах во время действия режима всеобщей изоляции.
Мэр Сергей Собянин заявил, что цифровой пропуск - это инструмент, с помощью которого власти смогут сократить поток людей на дорогах и в метрополитене.
«Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними», - заявил градоначальник, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что в Москве и Московской области с 15 апреля пропуска обязательно оформлять для поездок на общественном или личном транспорте. Пропуска для поездок в личных целях можно оформить только два раза в неделю. За отсутствие цифрового пропуска предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.