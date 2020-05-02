Кубанские фермеры уничтожают свой урожай из-за снижения покупательской способности
Фермеры Краснодарского края начали уничтожать свой урожай, который они не могут продать из-за снижения покупательской способности и ограничений на передвижение транспорта на фоне пандемии коронавируса
Фермеры Краснодарского края начали уничтожать свой урожай, который они не могут продать из-за снижения покупательской способности и ограничений на передвижение транспорта на фоне пандемии коронавируса.
«Комсомольская правда» сообщает, что из-за строгих карантинных мер небольшие фермерские хозяйства уничтожили десятки тонн редиса свежего урожая. Фермер из Гульковичского района Анатолий Кремер рассказал, что раньше к ним приезжали закупаться из Москвы, Петербурга, Волгограда и многих других регионов, но из-за ограничений в связи с коронавирусом никто из иногородних покупателей приехать за товаром не смог.
Снижение спроса вынудило фермеров снизить оптовые цены до 10 рублей за килограмм, но ниже 15 рублей фермерам невыгодно ее собирать из-за расходов на мойку, упаковку и зарплату работникам. Кроме того, торговые сети предъявляют жесткие требования к регулярности поставок, которые могут обеспечить далеко не все производители. Фермеры завили, что им проще уничтожить урожай на полях.
В Минсельхозе Краснодарского края сообщили, что в курсе сложившейся ситуации и уже связались с фермерами и пообещали найти новых покупателей. При этом чиновники заявили, что прежние покупатели не приехали за товаром не из-за карантинных ограничений, а просто потому что не приехали.