В России за сутки выявили 9 623 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 124 054 человек. За минувшие сутки было выявлено рекордное число заболевших - 9 623 человека
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 124 054 человек. За минувшие сутки было выявлено рекордное число заболевших - 9 623 человека.
В федеральном оперштабе сообщили более чем о 15 тысячи выздоровевших и 1 222 умерших от коронавируса. За последние сутки было зафиксировано 57 летальных исходов.
Больше половины новых случаев заражения приходится на Москву. В столице за сутки выявили 5 358 заразившихся. Всего в Москве 62 658 заболевших коронавирусом. Резкий рост числа заразившихся может быть обусловлен тем, что 15 апреля после введения пропускного режима на входе в метрополитен возникли огромные очереди из пассажиров, которым в таких условиях было сложно соблюдать социальную дистанцию. Тогда же московские власти заявили, что ожидают пик заболеваемости COVID-19 к 1-2 мая.