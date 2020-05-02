Мэр Москвы пообещал направлять на покупку лекарств деньги, собранные за счет штрафов за нарушение изоляции
Московские власти пообещали направлять средства, собранные за счет штрафов за нарушение режима самоизоляции, на закупку лекарств, которые используются врачами для лечения коронавируса
Московские власти пообещали направлять средства, собранные за счет штрафов за нарушение режима самоизоляции, на закупку лекарств, которые используются врачами для лечения коронавируса.
Мэр Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» сообщил, что деньги от штрафов за нарушение режима изоляции и отсутствие пропуска начала поступят в городской бюджет, а затем целевым образом будут направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19. «На медицину, никуда больше, только туда», — заявил Сергей Собянин.
Напомним, что в Москве режим обязательной самоизоляции должны соблюдать не только заразившиеся коронавирусом и контактировавшие с ними лица, но и граждане с симптомами ОРВИ. Всем остальным москвичам можно ходить в ближайшие продуктовые магазины, аптеки, ходить к врачу, выгуливать собак и выносить мусор. Для поездки на общественном или личном транспорте необходимо получить цифровой пропуск.