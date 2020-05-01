01 мая 22:42
Глава Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом
Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заболели коронавирусом. Об этом стало известно после подтверждения информации о заражении коронавирусом Михаила Мишустина
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заболели коронавирусом. Об этом стало известно после подтверждения информации о заражении коронавирусом главы правительства Михаила Мишустина.
Коронавирусную инфекцию у Якушева и Волкова подтвердила компьютерная томография.
Владимир Якушев сейчас находится в больнице. Его обязанности будет исполнять замминистра Никита Стасиши, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее стало известно о заражении коронавирусом главы правительства Михаила Мишустина. Пока он находится на лечении, обязанности премьер-министра будет исполнять вице-премьер Андрей Белоусов.