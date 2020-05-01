01 мая 19:12
Минздрав России сообщил о смерти двух детей от коронавируса
Министерство здравоохранения России сообщило о нескольких случаях смерти детей, заразившихся коронавирусом. По данным ведомства, двое детей скончались, а 11 находятся в тяжелом состоянии
Фото: НТВ
Министерство здравоохранения России сообщило о нескольких случаях смерти детей, заразившихся коронавирусом. По данным ведомства, двое детей скончались, а 11 находятся в тяжелом состоянии.
Представитель Минздрава сообщил «Интерфаксу», что в последнее время медики фиксируют резкий рост числа детей, заразившихся коронавирусом. Ранее предполагалось, что дети наименее подвержены этой инфекции и часто болезнь у них протекает бессимптомно.
«Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них», — отметили в ведомстве. В этой связи Минздрав рекомендовал отказаться от прогулок и посещения общественных мест с детьми.