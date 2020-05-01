Более 40% российских медиков признались, что вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты от вирусов
В России 39% медиков сообщили, что вынуждены сами обеспечивать себя средствами индивидуальной защиты от вирусов. Еще 32% опрошенных врачей заявили о «серьезных проблемах» с масками, перчатками и респираторами в медицинских учреждениях
В России 39% медиков сообщили, что вынуждены сами обеспечивать себя средствами индивидуальной защиты от вирусов. Еще 32% опрошенных врачей заявили о «серьезных проблемах» с масками, перчатками и респираторами в медицинских учреждениях.
Опрос проводился смециалистами компании «Доктор на работе» и RNC Pharma среди 512 врачей из 133 городов, сообщает журнал «Медицинский вестник».
В ходе опроса 17% медиков признали перебои в обеспечении средствами защиты, но одновременно с этим отметили, что ситуация не критичная. Об отсутствии проблем с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты заявили только 8% опрошенных.
Что касается ситуации со средствами защиты в московских больницах, что 30% столичных медиков заявили, что сами покупают себе СИЗ, а 34% сообщили о нехватке респираторов и халатов. 22% врачей сообщили о перебоях с обеспечением СИЗ, а 11% заявили о полной укомплектованности больниц необходимыми средствами.
В регионах сами покупают себе или шьют СИЗ 43% медиков. 31% врачей сообщает о серьезной нехватке защитных масок, а 6% сообщили о нормальном обеспечении работников СИЗ.
Отметим, что в период пандемии коронавируса российских врачей, которые публично жалуются на нехватку или полное отсутствие средств индивидуальной защиты, стали все чаще вызывать на допросы в правоохранительные органы. Медиков предупреждают, что против них могут быть возбуждены уголовные дела по факту распространения фейковых новостей.