Депутаты-коммунисты проводят одиночные пикеты с требованием выплатить гражданам по 25 тысяч рублей
Валерий Рашкин стоит с плакатом «Деньги — народу, врачам — защиту, олигархов — в тюрьму», а Евгений Ступин держит в руках плакат с надписью «Путин и Собянин обязаны не допустить голода и социальной катастрофы!»
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин проводят одиночные около администрации президента и столичной мэрии с требованием к властям выплатить гражданам по 25 тысяч рублей в качестве поддержки во время пандемии коронавируса.
Валерий Рашкин стоит с плакатом «Деньги — народу, врачам — защиту, олигархов — в тюрьму», а Евгений Ступин держит в руках плакат с надписью «Путин и Собянин обязаны не допустить голода и социальной катастрофы! Деньги есть в Фонде национального благосостояния».
В серии одиночных пикетов также участвуют депутаты Мосгордумы Николай Зубрилин, Елена Шувалова, Павел Тарасов и депутат Госдумы Денис Парфенов.
Напомним, что экономисты и оппозиционные политики неоднократно обращались к властям с требованием выплатить из Фонда национального благосостояния деньги гражданам, которые из-за ограничительных мер остались без работы и доходов. Власти выступают категорически против прямых выплат, утверждая, что это приведет к росту инфляции.