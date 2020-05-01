01 мая 11:24
В России за сутки выявили почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было выявлено 7 933 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 1 мая, общее число заболевших по всей стране составляет 114 431 человек
Фото: ufc-capital.com
В России за минувшие сутки было выявлено 7 933 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 1 мая, общее число заболевших по всей стране составляет 114 431 человек.
В федеральном оперативном штабе сообщили, что полностью излечились от коронавируса 13 220 человек. Скончались 1 169 пациентов, из них 96 человек умерли за прошедшие сутки.
В Москве суточный прирост заразившихся составил 3 561 человек, всего в столице 57 300 заболевших. В Московской области за сутки зарегистрировано 797 новых случаев заражения коронавирусом (всего болеет 12 507 человек), в Санкт-Петербурге - 349 новых случаев (всего 4 411 человек), в Нижегородской области - 179 (2 123 человека), в Дагестане - 164 (1 553 человека).