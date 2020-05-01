01 мая 10:59
Зампредседателя правительства Крыма скончался в возрасте 60 лет
Глава республики Сергей Аксенов подтвердил информацию о кончине вице-премьера Павла Королева. «Человек - системный, приехал из столицы, очень много сделал для Республики Крым», - заявил глава республики
Утром в пятницу, 1 мая, скончался заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королев. Чиновнику было 60 лет.
Глава республики Сергей Аксенов в беседе с РИА Новости подтвердил информацию о кончине вице-премьера Павла Королева. «Человек - системный, приехал из столицы, очень много сделал для Республики Крым», - заявил глава республики.
Причина смерти вице-премьера не сообщается.
Павел Королев был назначен на должность заместителя председателя Совета министров в декабре 2016 года. До приезда в Крым он занимал должность замминистра экономического развития России.