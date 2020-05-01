Московские власти на майские праздники усилят патрулирование в лесопарках
Дополнительные полицейские силы решено задействовать в связи с тем, что в выходные дни москвичи захотят нарушить режим изоляции и отправиться на пикники
Московские власти предупредили граждан об усилении патрулирования парков и особо охраняемых природных территорий во время майских праздников. Дополнительные полицейские силы решено задействовать в связи с тем, что в выходные дни москвичи захотят нарушить режим изоляции и отправиться на пикники.
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил агентству ТАСС, что при возможности парковые зоны будут закрывать, а в уже огороженных парках будет дополнительно работать охрана. Также в зеленых зонах будут звучать аудиообъявления о необходимости вернуться домой и необходимости соблюдения социальной дистанции.
Напомним, что большинство московских и подмосковных парков были закрыты еще 28 марта – в день объявления режима всеобщей изоляции.