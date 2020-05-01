Поставщиками аппаратов ИВЛ для больниц оказались компании, оформленные на подставных лиц
Издание «Важные истории» опубликовало расследование о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для российских больниц в условиях пандемии коронавируса по подозрительным схемам
Издание «Важные истории» опубликовало расследование о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для российских больниц в условиях пандемии коронавируса по подозрительным схемам. Ряд закупок государственные учреждения сделали у фирм, которые оформлены на подставных лиц.
В расследовании говорится о нескольких организациях, связанных с предпринимателем Евгением Жуковым. Этот бизнесмен является дистрибьютором Уральского приборостроительного завода (входит в КРЭТ «Ростеха», который возглавляет друг президента Сергей Чемезов). Этот завод является крупным производителем аппаратов ИВЛ в России.
При закупках через посредников стоимость аппаратов ИВЛ модели «Авента-М» производства УПЗ значительно увеличивалась. Так, фирма «Марксон», связанная с Евгением Жуковым, в августе 2019 года поставила два аппарата «Авента-М» в больницы Пермского края по цене 2,5 млн рублей за штуку. Это на 73% дороже цены, которую непосредственно предлагает изготовитель.
Петербургская фирма «Марксон» была зарегистрирована в 2018 году, а ее основным видом деятельности указано техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. В штате «Марксон» числится всего один человек. Тем не менее, эта компания получила несколько контрактов от региональных Минздравов на поставку аппаратов ИВЛ. В 2019 году «Марксон» получил контракты на поставку 51 аппарата «Авента-М», но от 44 из них заказчики отказались в связи с несоответствием характеристик отечественного аппарата техническим требованиям.
Компания «Марксон» связана с бизнесменом Евгением Жуковым. У него есть еще несколько фирм и все они поставляют аппараты ИВЛ больницам по всей России. При этом компании оформлены на номинальных директоров и учредителей. Так, «Марксон» возглавляет фасовщик, компанию «Союз» - поэтесса, «Комвел» - рабочий со стройки, а «Корпус А» - человек, которого родственники разыскивали через передачу «Жди меня». Сам Жуков не скрывает, что оформляет свои компании на «номиналов», и объясняет это защитой от недобросовестных заказчиков.
Тем не менее, связанные с Жуковым компании являются лидерами по количеству госконтрактов на поставку ИВЛ «Авента-М», и входят в десятку крупнейших поставщиков вообще всех аппаратов ИВЛ в России.
Примечательно, что производитель аппаратов «Авента-М» - Уральский приборостроительный завод - несколько раз добивался отмены закупок импортных аппаратов ИВЛ для российских медицинских учреждений. В конечном итоге российские власти ввели приоритет для российских производителей аппаратов ИВЛ.
Стоит отметить, что медики, напротив, выступали против включения аппаратов ИВЛ в ограничительный список медицинского оборудования. В частности, врачи отмечают, что современные импортные аппараты можно использовать как для взрослых, так и для новорожденных детей. Российский аппарат «Авента-М» можно использовать только для лечения взрослых пациентов.