Премьер Михаил Мишустин заразился коронавирусом COVID-19
Глава российского правительства Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил президенту Владимиру Путину во время встречи в формате видеоконференции. Где чиновник мог заразиться, не сообщается
Глава российского правительства Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил президенту Владимиру Путину во время встречи в формате видеоконференции. Где чиновник мог заразиться, не сообщается.
Премьер-министр заявил президенту, что будет находиться на самоизоляции, поэтому его обязанности временно возложены на вице-премьера Андрея Белоусова. Владимир Путин в свою очередь пожелал Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления и попросил звонить ему из больницы.
Российские СМИ отмечают, что в последний раз Михаил Мишустин проводил совещание правительства в штатном режиме и не по видеосвязи 31 марта. С Владимиром Путиным премьер лично встречался в последний раз 24 марта.
Заразившийся коронавирусом премьер также обратился к гражданам и призвал их максимально серьезно отнестись к этому заболеванию. Он в очередной раз попросил россиян соблюдать режим изоляции, чтобы не заразиться.
Отметим, что Михаил Мишустин стал самым высокопоставленным россиянином, заразившимся COVID-19.