Власти Подмосковья обяжут местных жителей носить защитные маски
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе введут обязательное ношение защитных масок в связи с пандемией коронавируса. Все граждане при выходе из дома будут обязаны надевать фабричную или самодельную маску
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе введут обязательное ношение защитных масок в связи с пандемией коронавируса. Все граждане при выходе из дома будут обязаны надевать фабричную или самодельную маску.
Глава Подмосковья заявил, что такая мера необходима, чтобы динамика прироста новых случаев заражения коронавирусом стала отрицательной.
«Мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», - заявил г-н Воробьев, слова которого приводит РИА Новости.
Губернатор обратился к жителям региона и попросил их ответственно отнестись к требованию носить маски вне дома.
По данным на 30 апреля, в Московской области выявлено 11 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подмосковье является вторым после Москвы регионом по числу заболевших.
Отметим, что в некоторых российских регионах местных жителей уже обязали носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах, аптеках и других помещениях.