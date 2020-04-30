Российские футболисты спровоцировали ДТП с несколькими машинами в Краснодаре
Российский футболист Амир Натхо стал участником крупного дорожно-транспортного происшествия в Краснодаре. Авария произошла еще 29 апреля, но известно о ней стало только сегодня
Российский футболист Амир Натхо стал участником крупного дорожно-транспортного происшествия в Краснодаре. Авария произошла еще 29 апреля, но известно о ней стало только сегодня.
По данным издания «Новая Кубань», автомобиль марки BMW, за рулем которого находился бывший игрок майкопской «Дружбы» Алан Хаконов, а пассажиром был Амир Натхо, выехал на встречную полосу. За BMW в погоню пустился полицейский автомобиль. Ханоков пытался скрыться от преследования и спровоцировал аварию с участием двух машин.
Футболисты были задержаны. Также выяснилось, что на их BMW были установлены поддельные номера.
Амир Натхос выступает за эстонский клуб «Нымме Калью». Футболист является двоюродным братом бывшего игрока московского ЦСКА и сборной Израиля Бибраса Натхо.