Саратовский губернатор уволил министра на фоне скандала с медицинскими масками за 425 рублей
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял отставку министра и руководителя своего аппарата Олеси Горячевой на фоне скандала с закупкой защитных медицинских масок по цене 425 рублей за штуку
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял отставку министра и руководителя своего аппарата Олеси Горячевой на фоне скандала с закупкой защитных медицинских масок по цене 425 рублей за штуку. Официально Олеся Горячева уволена по собственному желанию.
Директор подведомственного саратовскому Минздраву учреждения «Саратовский аптечный склад» Сергей Горячев был отстранен от исполнения обязанностей. Именно это госучреждение было заказчиком средств индивидуальной защиты на 43 млн рублей.
Издание «Версия-инфо» сообщает, что Олеся Горячева и Сергей Горячев приходятся друг другу мужем и женой.
Ранее сообщалось, что «Саратовский аптечный склад» закупил у единственного поставщика – компании «Сигмафарм» - медицинские средства защиты, в том числе 10 тысяч одноразовых масок класса FFP2 по 425 рублей за штуку. Сам Горячев объяснил такую стоимость одной маски тем, что по регистрационному удостоверению она идет как одноразовая, однако по факту является респиратором.
Саратовская областная прокуратура сообщила о начатой проверке контракта на закупку средств индивидуальной защиты от вирусов. Примечательно, что в первоначальном сообщении ведомства о проведении проверки фигурировал «Саратовский аптечный склад» в качестве заказчика, а позже название госучреждения было удалено.