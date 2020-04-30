В Новосибирске начальницу отдела участковых уволили из-за плана по штрафам за нарушение режима изоляции
В Новосибирске уволили руководителя отдела участковых городского управления МВД Елену Устинову. Это произошло после того, как в интернет попала аудиозапись, на которой полицейская начальница требует от подчиненных выполнять план по штрафам за нарушение режима изоляции
В Новосибирске уволили руководителя отдела участковых городского управления МВД Елену Устинову. Это произошло после того, как в интернет попала аудиозапись, на которой полицейская начальница требует от подчиненных выполнять план по штрафам за нарушение режима изоляции.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в беседе с «Медиазоной» подтвердили информацию об увольнении Елены Устиновой.
Ранее в полиции проводилась служебная проверка по факту обнародования аудиозаписи, на которой женский голос, принадлежащий Елене Устиновой (по данным «Омбудсмена полиции»), требовал от полицейских «работать до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов». Начальница предлагала штрафовать всех «поголовно», кроме женщин с колясками и стариков.
Начальница при этом ссылалась на постановление главы управления МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова. Последний уволился несколько дней назад по собственному желанию.