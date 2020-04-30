Рабочие Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавируса, перекрыли дорогу
Рабочие Чаяндинского месторождения «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии перекрыли трассу в знак протеста против того, что руководство компания не выдает им средства защиты от коронавируса и не обеспечивает бытовые условия в соответствии с санитарными нормами
Рабочие Чаяндинского месторождения «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии перекрыли трассу в знак протеста против того, что руководство компания не выдает им средства защиты от коронавируса и не обеспечивает бытовые условия в соответствии с санитарными нормами. Ранее рабочие уже проводили акцию протеста из-за того, что заразившихся коронавирусом не изолируют от здоровых людей.
Телеграм-канал «Газ-Батюшка» сообщает, что сначала люди бунтовали около проходной, а затем перешли к более решительным действиям и заблокировали дорогу. Сотрудники говорят, что руководство компании «Газпром добыча Ноябрьск» скрывает реальные цифры заразившихся и спешно пытается вывести больных с объекта в соседние регионы. Так, на днях 50 заболевших сотрудников отправили лечиться в Омск.
Еще после первой акции протеста в «Газпром добыча Ноябрьск» заявляли, что знают о недовольстве вахтовиков, однаконо вопросы обеспечения их деятельности находятся в компетенции компаний-подрядчиков.
В свою очередь глава Якутии Айсен Николаев обещал, что «Газпром» в ближайшие дни начнет вывозить из региона вахтовых работников Чаяндинского месторождения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.