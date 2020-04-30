30 апреля 15:56
Смартфоны iPhone научились распознавать лица своих владельцев в защитной маске
В смартфонах iPhone появилась функция распознавания защитной медицинской маски. Теперь смартфон предлагает пользователю упрощенную систему разблокировки
В смартфонах iPhone появилась функция распознавания защитной медицинской маски. Теперь смартфон предлагает пользователю упрощенную систему разблокировки.
По данным MacRumors, функция распознавания лица в защитной маске появилась в бета-версии iOS 13.5, которая была выпущена 29 апреля. Если владелец «айфона» носит маску, то система определит защитное средство и сразу предложит ввести цифровой пароль для входа.
Предполагается, что такая функция появится во всех смартфонах производства Apple с поддержкой Face ID.
В текущей версии iOS смартфон при разблокировке натыкается на препятствие в виде защитной маски, что затрудняет работу гаджета.