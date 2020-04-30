Сотрудники закрытой на карантин больницы в Уфе потребовали расследовать действия регионального Минздрава
Уфимские медики заявили, что в марте 2020 года в РКБ имени Куватова произошла «вспышка непонятной пневмонии», о которой медработники неоднократно докладывали руководству больницы. Однако руководство не предприняло никаких мер борьбы со вспышкой пневмонии
Сотрудники республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали коллективное видеообращение к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, главе СКР Александру Бастрыкину и главе Минздрава Михаилу Мурашко с требованием расследовать действия Минздрава Башкирии и руководителей РКБ. Авторы обращения считают, что чиновники и администрация больницы скрыли вспышку коронавируса в больнице, что привело к массовым заражениям.
Уфимские медики заявили, что в марте 2020 года в РКБ имени Куватова произошла «вспышка непонятной пневмонии», о которой медработники неоднократно докладывали руководству больницы. Однако руководство не предприняло никаких мер борьбы со вспышкой пневмонии.
6 апреля больница была закрыта на карантин, причем без всяких предупреждений и посреди рабочего дня. Позже выяснилось, что больница стала очагом инфекции, откуда болезнь распространилась «на всю республику».
В обращении к президенту говорится, что после введения карантина медицинский персонал в больнице две недели находился «в абсолютно нечеловеческих» бытовых условиях, без возможности помыться и «иногда без сна». Медики также рассказали, что заболевали, но продолжали работать.
«Требуем честного и открытого расследования событий в больнице, которые привели к распространению коронавирусной инфекции по всей республике. Не дайте скрыть результаты тестирования. Мы не верим данным лабораторий, которые подконтрольны министерству республики Башкирия», - заявили медики из РКБ.
По данным на 29 апреля в Башкирии зарегистрирован 691 случай заражения коронавирусом. При этом глава региона Радий Хабиров заявил, что множество случаев заражения коронавирусом в республике произошли по вине медиков, которые «не соблюдают правила безопасности при работе с коронавирусом».