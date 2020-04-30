30 апреля 14:30
Саратовская прокуратура проверит закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку
Подведомственное Минздраву Саратовской области учреждение «Саратовский аптечный склад» закупило у подмосковной фирмы «Сигмафарм» 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков. Стоимость контракта составила 43,36 млн рублей
Саратовская областная прокуратура проводит проверку по факту сообщений о закупке региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку.
По данным РИА Новости, подведомственное Минздраву Саратовской области учреждение «Саратовский аптечный склад» закупило у подмосковной фирмы «Сигмафарм» 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков. Стоимость контракта составила 43,36 млн рублей.
По условиям контракта, подрядчик в течение 15 дней с момента подписания договора должен поставить заказчику 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей. Закупка «Саратовского аптечного склада» была частично профинансирована за счет региональной казны.
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