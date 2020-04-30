«Роснефть» решила не снижать размер выплат членам совета директоров из-за коронавируса и обвала цен на нефть
Государственная компания «Роснефть» решила не снижать размер вознаграждения членам совета директоров в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и сохранит их на уровне 2019 года
Государственная компания «Роснефть» решила не снижать размер вознаграждения членам совета директоров в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и сохранит их на уровне 2019 года.
В проекте решения годового собрания акционеров говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру полагается выплата в размере 600 тысяч долларов с учетом надбавки за осуществление функций председателя совета директоров. Алсуваиди Файзалу выплатят 530 тысяч долларов, Маттиасу Варнигу - 580 тысяч долларов, Олегу Вьюгину - 560 тысяч долларов, Айвану Глазенбергу - 530 тысяч долларов, а Рудлоффу Ханс-Йоргу - 580 тысяч долларов, сообщает Znak.com.
В этом документе также отмечается, что вознаграждение за 2018–2019 корпоративный год не выплачивалось Андрею Белоусову, Александру Новаку и Игорю Сечину.
Отметим, что на фоне пандемии коронавируса и резкого падения цен на нефть некоторые крупные международные нефтегазовые компании сократили выплаты дивидендов или перенесли выплаты на более поздний срок.