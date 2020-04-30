В Москве сотрудники полиции со стрельбой задержали мужчину за нарушение режима изоляции
Полицейские на шоссе Энтузиастов решили остановить автомобиль Hyundai Solaris. Водитель требование остановиться проигнорировал, поэтому силовики пустились за ним в погоню
В Москве сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой задержали 26-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Полицейские на шоссе Энтузиастов решили остановить автомобиль Hyundai Solaris. Водитель требование остановиться проигнорировал, поэтому силовики пустились за ним в погоню.
Водитель Hyundai несколько раз нарушил правила дорожного движения, его неоднократно предупреждали о применении табельного огнестрельного оружия в случае непрекращения противоправных действий, но он на эти предупреждения не реагировал. Тогда сотрудники ГИБДД сделали предупредительный выстрел вверх, но водитель не остановился. Полицейские были вынуждены произвести несколько выстрелов в сторону машины.
Полицейским все же удалось остановить автомобиль. В нем помимо водителя находился пассажир. Оба мужчины - приезжие из ближнего зарубежья.
В отношении водителя составлены протоколы по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Невыполнение требований об остановки транспортного средства», «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Также в отношении обоих задержанных составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции.
Суд арестовал водителя Hyundai на пять суток.