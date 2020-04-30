Глава крымского Роспотребнадзора обвинила москвичей в провоцировании вспышки коронавируса в регионе
Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская обвинила москвичей в создании очага распространения коронавируса. По словам санитарного врача, местная жительница заразилась COVID-19 от туристов, которые приехали из московского региона
Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская обвинила москвичей в создании очага распространения коронавируса. По словам санитарного врача, местная жительница заразилась COVID-19 от туристов, которые приехали из московского региона.
Новый случай заражения был зафиксирован в Симферопольском районе Крыма. При выезде «скорой помощи» на дом было установлено, что в очаге находятся лица, прибывшие из Москвы. Туристы приехали в регион 23 апреля.
Местная жительница с подтвержденным коронавирусом была изолирована в больницу, а ее родственники помещены в обсерватор.
Ранее власти Крыма предупредили туристов о том, что по приезду их в обязательном порядке будут помещать в обсерватор на 14 суток в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Однако крымские отельеры уверены в том, что туристы будут пытаться обойти карантинные меры за счет заселения в частный сектор.