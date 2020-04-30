Системообразующие компании в обмен на государственную помощь должны раскрыть своих бенефициаров
Российское правительство разработало принципы отбора системообразующих организаций для получения государственной поддержки в связи с ограничительными мерами, введенными на фоне пандемии коронавируса
Российское правительство разработало принципы отбора системообразующих организаций для получения государственной поддержки в связи с ограничительными мерами, введенными на фоне пандемии коронавируса.
Претендующая на государственную поддержку компания в своем заявлении должна представить сведения обо всех бенефициарах и дать согласие на предоставление полной информации о своей деятельности, в том числе относящейся к коммерческой тайне, сообщает РБК.
Решение о предоставлении государственной поддержки будет принимать межведомственная комиссия с участием представителей ФНС, Минфина и Минэкономразвития. Эта комиссия должна решить, относится ли компания к группе риска и нуждается ли она в финансовой поддержке.
Для получения господдержки компания не должна быть иностранным юрлицом, а доля иностранного участия в ее уставном капитале не может превышать 50%. Также у претендентов на государственную помощь не должно быть долгов по субсидиям, налогам и сборам.
Компании из списка системообразующих могут получить помощь в виде безвозмездной субсидии для финансового обеспечения затрат предприятия, отсрочки или рассрочке по уплате налогов или страховых взносов, а также в виде государственных гарантий по кредитам и облигационным займам.