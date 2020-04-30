30 апреля 11:59
Синоптики пообещали россиянам экстремально жаркое лето
Метеорологи сообщили, что с мая по август на всей территории России температура воздуха будет выше климатической нормы. В некоторых регионах ожидается экстремальная жара
Фото: НТВ
Метеорологи сообщили, что с мая по август на всей территории России температура воздуха будет выше климатической нормы. В некоторых регионах ожидается экстремальная жара.
По данным Росгидромета, аномальная жара будет наступать периодами. Также наиболее вероятно возникновение «значительной неоднородности и температурного режима, и режима увлажнения».
Отметим, что глава Минприроды Денис Кобылкин со ссылкой на прогнозы российских и зарубежных источников ранее уже сообщал, что лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений.