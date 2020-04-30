Ликвидированные в Екатеринбурге сторонники исламистского движения планировали теракт на майских праздниках
Подозреваемые готовили теракты в Екатеринбурге во время майских праздников. В их планах был подрыв жилого дома в Орджоникидзевском районе, а также атака на один из объектов Минобороны
Стали известны некоторые подробности контртеррористической операции по ликвидации террористов в Екатеринбурге.
Источник портала Znak.com сообщает, что все трое убитых были гражданами России, но один из них также имел гражданство Азербайджана. Убитые много лет проживали в Екатеринбурге, но некоторое время назад примкнули к радикальному исламистскому движению.
Подозреваемые готовили теракты в Екатеринбурге во время майских праздников. В их планах был подрыв жилого дома в Орджоникидзевском районе, а также атака на один из объектов Минобороны. Для подготовки теракта злоумышленники две недели назад арендовали домик в коллективном саду.
Перед началом операции жителей близлежащих домов эвакуировали и разместили в транспорте. Затем к подозреваемым направился переговорщик с предложением сдаться добровольно, но его встретили выстрелами. Тогда же силовики приняли решение брать дом штурмом.
По результатам спецоперации трое подозреваемых были убиты, среди бойцов ФСБ и гражданского населения пострадавших нет.