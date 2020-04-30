Руководство УФСИН по Еврейской АО раскритиковали за недостаточные меры по борьбе с COVID-19
Руководство Еврейской автономной области раскритиковало начальников регионального управления ФСИН за недостаточные меры по недопущению распространения коронавируса COVID-19
Руководство Еврейской автономной области раскритиковало начальников регионального управления ФСИН за недостаточные меры по недопущению распространения коронавируса COVID-19.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов заявил, что руководство УФСИН не предоставляет санитарному ведомству полную информацию о людях, которые освобождаются из колоний.
В условиях пандемии коронавируса, за 20 дней до выхода на свободу заключенный должен быть помещен на обсервацию, а сведения о нем должны поступить в Роспотребнадзор.
Павел Копылов заявил, что руководство УФСИН предоставляет списки освобожденных без эпиданамнеза, без указания контактных лиц, а также информации о прохождении обсервации. «Конкретный пример: мы задержали человека на посту в Бире и не знаем, что с ним делать. У него билеты до Улан-Удэ. Но нет никакой информации, в каком отделении ЛИУ-2 он находился», - отметил глава Роспотребнадзора, слова которого приводит Znak.com.
Губернатор ЕАО Ростислав Гольдшейн в свою очередь потребовал от начальника УФСИН Виталия Фомченко «навести порядок и разобраться со своими подчиненными».
По данным на 30 апреля, в ЕАО официально выявлено 124 заболевших коронавирусной инфекцией. Среди заразившихся более 40 человек - это сотрудники и заключенные из Биробиджанской воспитательной колонии и ФКУ ЛИУ-2 в Бире.