Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев скончался из-за проблем с сердцем
В Ставрополе скончался мэр города Андрей Джатдоев. По предварительным данным, чиновник умер из-за проблем с сердцем. Точная причина смерти Джатдоева неизвестна
В Ставрополе скончался мэр города Андрей Джатдоев. По предварительным данным, чиновник умер из-за проблем с сердцем. Точная причина смерти Джатдоева неизвестна.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал кончину Андрея Джатдоева невосполнимой утратой для города. «Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал губернатор в Instagram.
Андрей Джатдоев до последнего дня вел активную работу и много общался с гражданами в соцсетях. Мэр выступал за ужесточение контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса и критиковал местных жителей, которые не соблюдают меры безопасности.
В середине апреля журналисты и жители Ставрополя раскритиковали мэра за хамство в общении с людьми, после того как он посоветовал критикам властей переехать в США, где много людей умирает от коронавируса.