30 апреля 10:55
В России за сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 106 498 человек. За минувшие сутки было выявлено 7 099 новых случаев заражения, что является рекордным суточным приростом за все время наблюдения
Фото: newstube.ru
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 106 498 человек. За минувшие сутки было выявлено 7 099 новых случаев заражения, что является рекордным суточным приростом за все время наблюдения.
По данным оперштаба, 11 619 человек полностью излечились от болезни, а число умерших выросло до 1 073 человек. За сутки в Росси скончался 101 человек.
В Москве число заразившихся за сутки выросло на 3 093 человека, в общее число заразившихся составило уже 53 739 человек. В Подмосковье выявлено 793 новых случая заражения (всего 11 710 человек), в Петербурге – 336 новых случаев (всего 4 062), в Нижегородской области – 150 (1 944), в Дагестане – 158 (1 389) а в Мурманской области – 101 (1 227).
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