Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра Кокорина и Павла Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева, которые уже отбыли срок за избиение ее водителя Виталия Соловчука
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева, которые уже отбыли срок за избиение ее водителя Виталия Соловчука.
Telegram-канал Mash сообщает, что ведущая Первого канала требует от футболистов возместить ущерб, нанесенный ее автомобилю Mercedes, в размере 300 тысяч рублей. Машина была повреждена во время драки футболистов с ее водителем. По словам Ушаковой, у «Мерседеса» разбито стекло, а салон испачкан кровью.
Напомним, 8 октября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на Виталия Соловчука на улице, а затем в «Кофемании» избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Футболистов осудили на 1,5 года за хулиганство и нанесение побоев. В сентябре 2019 года оба спортсмена вышли условно-досрочно.