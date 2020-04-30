Московский бюджет потеряет 600 млрд рублей из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса
Вице-мэр города Владимир Ефимов сообщил «Коммерсанту», что по предварительным оценкам, недополученные доходы в городскую казну составят около 600 млрд рублей, что составляет 20% расходной части всего московского бюджета
Фото: news.myseldon.com
Бюджет Москвы недополучит около 600 млрд рублей из-за ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.
Вице-мэр города Владимир Ефимов сообщил «Коммерсанту», что по предварительным оценкам, недополученные доходы в городскую казну составят около 600 млрд рублей, что составляет 20% расходной части всего московского бюджета.
Владимир Ефимов также сообщил, что в связи с объявлением апреля нерабочим месяцем и введения режима всеобщей изоляции выручка предприятий упала на 30-40%.
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