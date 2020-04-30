30 апреля 08:13
В московском регионе во время майских праздников усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
В Москве и Московской области во время длительных майских выходных сотрудники полиции и Росгвардии усилят контроль за соблюдением гражданами режима всеобщей изоляции
В Москве и Московской области во время длительных майских выходных сотрудники полиции и Росгвардии усилят контроль за соблюдением гражданами режима всеобщей изоляции.
Патрулирование будет усилено не только в городах, но и в лесополосе, лесных массивах и на берегу водоемов, куда граждане могут отправиться на пикники, сообщает ТАСС.
Проверять наличие цифровых пропусков, необходимых для передвижения на транспорте, будут более тщательно. Сейчас такая проверка проводится выборочно.
Напомним, что режим всеобщей изоляции из-за коронавируса в Москве и Московской области был продлен до 12 мая.