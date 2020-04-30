30 апреля 07:59
В Екатеринбурге силовики в ходе спецоперации ликвидировали трех подозреваемых в подготовке терактов
На месте проведения КТО силовики обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. Другие подробности инцидента пока не сообщаются
Фото: РБК
В Чкаловском районе Екатеринбурга сотрудники ФСБ в ходе контртеррористической операции ликвидировали троих подозреваемых в подготовке терактов.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили РИА Новости, что в ходе спецоперации были нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности.
На месте проведения КТО силовики обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
В НАК также сообщили, что режим контртеррористической операции в целях обеспечения безопасности граждан был введен с 00:30 по местному времени в Чкаловском районе Екатеринбурга, а также Арамильском городском округе Свердловской области.