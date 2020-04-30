В Москве за сутки скончались 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом
Всего в Москве за весь период наблюдения скончались уже 611 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число заразившихся в столице составляет 50 646 человек – это чуть больше половины от всех заразившихся коронавирусом в России
Фото: stav.kp.ru
В Москве за минувшие сутки скончались еще 65 пациентов с положительными результатами анализов на коронавирус.
В столичном оперативном штабе по борьбе с распространением болезни сообщили, что у всех умерших пациентов была подтверждена пневмония.
Всего в Москве за весь период наблюдения скончались уже 611 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число заразившихся в столице составляет 50 646 человек – это чуть больше половины от всех заразившихся коронавирусом в России.
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