В Ивановской области фельдшеров «скорой помощи» вызвали в прокуратуру после жалобы на нехватку средств защиты
В Кинешме Ивановской области фельдшеров «скорой помощи» допросили из-за видеоролика, в котором медики рассказали о нехватке средств индивидуальной защиты
В Кинешме Ивановской области фельдшеров «скорой помощи» допросили из-за видеоролика, в котором медики рассказали о нехватке средств индивидуальной защиты.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал «МБХ медиа», что фельдшеров Сергея Веселкова и Дмитрия Лицова допросили сотрудники прокуратуры. В видеозаписи работники «скорой» сообщили о нехватке средств индивидуальной защиты и сослались на информацию с портала «Ивановские новости», где глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин рассказывает об отсутствии в регионе запас СИЗ «на случай пиковой нагрузки».
Эта видеозапись использовалась в рамках сбора пожертвований на закупку средств индивидуальной защиты для российских медиков, который проводит РОО «Открытая Россия».
Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда медиков после жалоб на нехватку средств индивидуальной защиты во время эпидемии коронавируса вызывают на допрос в правоохранительные органы. Некоторым врачам пригрозили ответственностью за распространение фейковых новостей.