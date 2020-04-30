Главред «Эха Москвы» после обвинений в домогательствах извинился перед бывшим пресс-секретарем Навального
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов принес извинения бывшему пресс-секретарю Алексея Навального Анне Ведуте, которая обвинила его в домогательствах
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов принес извинения бывшему пресс-секретарю Алексея Навального Анне Ведуте, которая обвинила его в домогательствах.
В эфире «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что узнал об обвинениях Анны Ведуты за неделю до появления новостей на эту тему. Главред также отметил, что не помнит тех событий, поскольку прошло уже 8 лет.
«Я имею другой взгляд на эти события, я даже не помню, что они произошли. (…) Но при этом, если у Анны — уже 8 лет это ее скребет — если она чувствует себя некомфортно, из-за того, как ей представлялось это, я перед ней извиняюсь», - заявил Венедиктов.
Анна Ведута в Twitter написала, что не нуждается в извинениях Алексея Венедиктова и назвала их «издевательскими».
Девушка отметила, что произошедшее ее «не мучает», но она должна была рассказать о давнем инциденте, потому что «кто-то должен».
Анна Ведута ранее рассказала ВВС, что в 2012 году Алексей Венедиктов пригласил ее на ужин в большой компании, а после окончания предложил отвезти домой ее и двух ведущих радиостанции. Когда они остались вдвоем в машине главред «Эха» обнимал ее, трогал за бедра и пытался поцеловать.