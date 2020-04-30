Двух студентов РГСУ отчислили из вуза за выход из общежития во время карантина
В общежитии Российского социального государственного университета (РГСУ) на Лосиноостровской улице ввели строгий карантин в связи с распространением коронавируса
В общежитии Российского социального государственного университета (РГСУ) на Лосиноостровской улице ввели строгий карантин в связи с распространением коронавируса. Согласно указу ректора Натальи Починок, студентам запрещено выходить даже в ближайший магазин за продуктами или в аптеку, а также запрещено принимать онлайн-заказы. Двое студентов, которые с помощью полицейских все же смогли выйти из общежития, были отчислены из вуза.
Проживающим в общежитии РГСУ запрещено не только выходить из здания, но также заходить к соседям и встречаться с ними в местах общего пользования, заказывать доставку еды и других товаров, а также пользоваться электроприборами в комнате. Столь строгие правила карантина в вузе не объяснили, сообщает студенческий журнал DOXA.
26 апреля студент РГСУ Антон Очеретин попытался выйти в аптеку, однако сотрудники общежития начали удерживать его в здании силой. Сотрудники угрожали молодому человеку отчислением и тем, что обратно в общежитие его уже не пустят. Очеретин вызвал полицейских, которые помогли ему выйти из здания, однако обратно его уже не впустили.
Замначальника по безопасности в разговоре ссылался на некое постановление санитарного врача о введении карантина в регионе, которое якобы имеется только у ректора Натальи Починок.
Студент написал заявление в полицию, а сам переночевал в хостеле. Затем стало известно, что Антона Очеретина отчислили из университета. Также был отчислен студент Данила Петров, который выходил из общежития вместе с Очеретиным.
Примечательно, что в общежитиях других московских вузов таких жестких карантинных правил нет. Студентам лишь нужно проверять свое здоровье и соблюдать самоизоляцию, если они приехали из другого города.
Журнал DOXA объясняет суровые правила в РГСУ желанием руководства освободить места в общежитии, чтобы провести там ремонт. По данным издания, из вуза за неделю отчислили около 200 человек. Отчисленные студенты сообщили, что их фактически лишили права на пересдачу экзамена — с октября 2020-го ее перенесли на апрель, причем о переносе им не сообщили. Другим студентам пересдачу все-таки провели, но не позволяли им тянуть билеты. Экзаменаторы сами назначали вопросы, а за один неправильный ответ ставили «неуд».
По одной из версий, РГСУ решил таким образом избавиться от политически активных и несогласных с политикой вуза студентов. Другая версия объясняет массовые отчисления планами руководства провести ремонт в общежитии №3. Для этого всех живущих в нем срочно переселяют в общежитие №1 на места тех, кто уехал домой на время эпидемии коронавируса.
Студентам последних курсов предлагали выселиться из общежития прямо сейчас либо сдать диплом 14 мая и закончить учебу в вузе.
В пресс-службе РГСУ отчисления студентов объяснили их неуспеваемостью.