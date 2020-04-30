Петербуржцев предупредили об обязательной самоизоляции в случае выезда в другие регионы на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга предупредили жителей города, которые накануне майских праздников уже выехали на отдых за пределы Ленинградской области или только собираются уехать, о необходимости самоизолироваться на 14 дней
Власти Санкт-Петербурга предупредили жителей города, которые накануне майских праздников уже выехали на отдых за пределы Ленинградской области или только собираются уехать, о необходимости самоизолироваться на 14 дней в рамках недопущения распространения коронавируса.
В Смольном предупредили, что в Новгородской области всех, кто приехал в регион после 6 апреля в обязательном порядке отправляют на двухнедельную самоизоляцию. Аналогичные правила действуют в Псковской области. Для поездки в Вологодскую область петербуржцам придется оформить цифровой пропуск. Особые условия в связи с пандемией коронавируса отсутствуют только в Тверской области.
Кроме того, въезд в республику Карелия с 22 апреля осуществляется через контрольно-пропускные пункты, но соблюдать самоизоляцию прибывшим из других регионов не обязательно.
Для поездки на дачу в Ленинградскую область потребуются документы о собственности или договор аренды.