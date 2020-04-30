В ижевской клинической больнице 82 пациента и медика заразились коронавирусом
В Ижевске в городской больнице №1 зафиксирована вспышка коронавируса. Глава Удмуртии сообщил, что на сегодняшний день известно о заражении 82 пациентов и медиков
В Ижевске в городской больнице №1 зафиксирована вспышка коронавируса. Глава Удмуртии сообщил, что на сегодняшний день известно о заражении 82 пациентов и медиков.
По словам Александра Бречалова, всего в Удмуртии официально зарегистрировано 228 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 82 человека заразились непосредственно в горбольнице №1. «Ижевска, все летальные исходы были там», - добавил губернатор.
По данным федерального оперативного штаба, по состоянию на 29 апреля в Удмуртии выявлено 217 заразившихся, из них шесть человек скончались.
Губернатор обратился к жителям региона с просьбой ограничить встречи с родственниками и друзьями во время длительных майских праздников. Бречалов предупредил, что с 1 по 11 мая правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме и следить за соблюдением режима изоляции.