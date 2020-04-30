ФБК нашел у семьи Елены Малышевой роскошный особняк в Нью-Джерси и две квартиры в Нью-Йорке
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об американской недвижимости семьи телеведущей Первого канала и доверенного лица мэра Москвы Сергея Собянина Елены Малышевой. Стоимость этой недвижимости оценивается в 11 млн долларов
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об американской недвижимости семьи телеведущей Первого канала и доверенного лица мэра Москвы Сергея Собянина Елены Малышевой. Стоимость этой недвижимости оценивается в 11 млн долларов.
Борцы с коррупцией выяснили, что в 2016 году Елена Малышева приобрела особняк в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси по цене 6,4 млн долларов (430 млн рублей по курсу 2016 года). Примечательно, что эта покупка стала самой дорогой сделкой по продаже недвижимости в Нью-Джерси в 2016 году.
Площадь дома в колониальном стиле составляет 1100 кв.м. В здании обустроена 21 комната, а ванная комната напоминает римские термы. Внутри дом буквально весь слепит золотом.
По данным ФБК, в роскошном особняке проживает сын доктора Малышевой Юрий. Он также является официальным собственником квартиры в центре Нью-Йорка площадью 110 кв.м., которая была куплена в 2014 году за 2 млн долларов. Второй сын Елены Малышевой также имеет квартиру в этом же доме.
Источник происхождения средств, на которые были куплены особняк в Нью-Джерси и две квартиры в Нью-Йорке, неизвестен. Супруг Елены Малышевой является профессором в Московском медико-стоматологическом университете. Сама телеведущая не только ведет программу на Первом канале, но и владеет «Медицинским центром Елены Малышевой». Однако этот медцентр с 2015 по 2018 год показал убыток в размере 54,2 млн рублей. при этом сама г-жа Малышева неоднократно говорила, что ее основной доход – это на государственном телеканале.
«Настоящая народная любимица — такая милая женщина, доктор, специалист и главный медицинский авторитет на телевидении.(…) На самом же деле она последовательный хладнокровный пропагандист вредоносной повестки Путина, Собянина и Единой России. Малышева — член Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта. (…) Это мы оплатили Елене Малышевой шикарную американскую старость с американской пенсией и системой здравоохранения, где, мы не сомневаемся, она проживет и 30, и 40 лет после пенсии. Чем Елена Васильевна отплатила нам? Вредительством, преступной дезинформацией и, конечно, бесконечным вылизыванием власти», - прокомментировал расследование Алексей Навальный.
«МБХ медиа» попытался получить от Елены Малышевой комментарий по поводу расследования ФБК, однако она сослалась на высокую занятость в связи с пандемией коронавируса.